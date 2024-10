"E' importante accompagnare il Paese, vedo una tensione che mi preoccupa, uno scontro fra bande". Queste le parole del presidente della Conferenza delle Regioni, Massimo Fedriga, intervenendo a "Radio anch'io".

Per Fedriga "non bisogna accusare nessuno e non bisogna mettere sulla graticola chi non vuole vaccinarsi, ma occorre spiegare". Secondo il presidente, comunque, "le notizie false stanno devastando il Paese".

"Io mi sono vaccinato appena possibile - ha poi affermato -, ho partecipato immediatamente alla campagna vaccinale. Questo perché significa proteggere me stesso, la mia famiglia e i miei figli".

"Oggi - conclude - siamo alla follia, perché si dice ‘cosa mi potrà succedere con il vaccino’ ma non si considerano gli effetti del Covid. Effetti che sono gravi, anche quelli successivi alla guarigione dalla malattia".