"Devo partire da un poco indietro, da quando mi è stato diagnosticato il tumore al pancreas". Così Fedez rompe il discusso isolamento social che lo ha riguardato nelle ultime settimane. Con una serie di stories sul suo profilo Instagram, il rapper milanese racconta cosa c’è che non va.

"Per quanto privilegiato io possa essere - spiega -, è stato un evento molto traumatico e solo oggi mi rendo conto di non essermi preso cura della mia salute mentale. Mi sono affidato agli psicofarmaci, che ho cambiato nel tempo, fino a usarne uno che per me era proprio sbagliato".

"Da gennaio mi hanno prescritto un antidepressivo molto forte che mi ha cambiato. A causa degli effetti collaterali ho dovuto sospenderlo di colpo, senza scalare. Chi ha un po’ di dimestichezza con questi medicinali sa che di solito non si fa".

Annebbiamento cognitivo, spasmi alle gambe, mal di testa, vertigini, nausea, tic. "Ora non sono al cento per cento, ma va meglio - continua Fedez-. Ora voglio focalizzarmi sulla mia salute mentale e sulla mia famiglia".

E per quanto riguarda la moglie, Chiara Ferragni, "Mi è stata sempre vicino e mi dispiace che abbia dovuto sentirne di tutte e subite una tempesta di merda mediatica".

Poi conclude: "Se vi posso dare un consiglio, se vi succede qualcosa di traumatico, prendetevi cura della vostra salute mentale e delle vostre ferite. Questo è il riassunto di due mesi di merda, e ringrazio ancora mia moglie che in questi due mesi ha badato a tutta la famiglia, me compreso".