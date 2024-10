La crisi del matrimonio fra Fedez e Chiara Ferragni tiene banco da ieri su tutti i quotidiani e piattaforme social, dove milioni di follower della coppia seguono con attenzione gli sviluppi della vicenda amorosa.

Secondo gli ultimi aggiornamenti il rapper milanese, dopo aver abbandonato il tetto coniugale del nuovo super attico a City Life, si sarebbe trasferito nell'appartamento condiviso in passato con la sua ex fidanzata Giulia Valentina.

Lei, influencer e fashion blogger da quasi un milione di seguaci su Instagram, ha 33 anni, è nata in Piemonte da due genitori imprenditori. In adolescenza si è trasferita a Parigi per studiare la lingua prima di laurearsi in economia.

Giulia Valentina raggiunse la popolarità proprio grazie ai videoclip di Fedez, con cui ha condiviso una relazione amorosa dal 2013 al 2016 prima che il rapper conoscesse Chiara Ferragni. Oggi scrive per Grazia, ma è anche conduttrice.

Da sette anni è fidanzata con un misterioso compagno del quale non ama parlare sui social, dove invece condivide coi follower le simpatiche avventure dei suoi teneri chihuahua: Chew e Guè.