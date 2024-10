Chiara Ferragni si è appellata ai suoi 23 milioni di follower su Instagram chiedendo sostegno per il marito Fedez, impegnato a Sanremo con Francesca Michielin e protagonista di una incredibile scalata dal 17° al secondo posto in classifica.

Dopo la rimonta del brano Chiamami per nome, monta sui social la polemica da parte di chi sostiene che gli altri concorrenti in gara non potevano contare su un bacino così importante di fan da cui ottenere voti.

Sulla vicenda interviene anche il Codacons, che "vigilerà sull'andamento del televoto e chiederà alla Rai di avere tutti i dati relativi ai voti provenienti dal pubblico da casa", per verificare se l'appello di Chiara Ferragni possa rappresentare qualche violazione. Lo afferma l'associazione all'Adnkronos, spiegando: "Il regolamento del festival prevede la par condicio per tutti gli artisti in gara, e se questa viene violata da interventi esterni atti ad alterare la classifica finale della kermesse, la stessa classifica rischia di essere annullata". Utilizzare "un bacino di utenza di 23 milioni di follower per favorire un artista a discapito degli altri potrebbe determinare una violazione sia del regolamento del festival che delle delibere Agcom, ed in tal senso, in caso di votazioni anomale attraverso il televoto il Codacons avvierà le dovute azioni legale per annullare la classifica finale di Sanremo 2021".

Stamane la risposta di Fedez. "La polemica sull'endorsement di Chiara con la mobilitazione dei suoi follower? Cosa potevate aspettarmi da mia moglie? Mi hanno sempre insegnato che una moglie sostiene un marito e viceversa, posso solo dire di essere fortunato. È una polemica sterile, anche perché la canzone è stata prima dappertutto, senza di Chiara: c'è un riscontro oggettivo. Ci sono altri scatti al televoto, come Madame che ha scalato qualcosa come dieci posizioni".