Nel corso dell’ultima puntata del suo "Pulp Podcast", Fedez ha commentato la classifica finale del Festival di Sanremo 2025, soffermandosi in particolare sulla polemica sollevata da Elodie a Domenica In riguardo all’assenza di Giorgia sul podio. La cantante, in gara con il brano "La cura per me", non è riuscita a entrare nella top 5, composta esclusivamente da uomini.

Elodie, intervenuta nel programma di Mara Venier, aveva espresso il proprio disappunto per il risultato della collega, giudicandolo irrispettoso nei confronti del suo talento e della sua carriera: “Sono rimasta malissimo per Giorgia. È stato ingiusto che non fosse lì. Dov'era il sostegno delle radio, dei giornalisti? Sembra che le donne debbano sempre fare le capriole. Non voglio fare la vittima, ma sono dati oggettivi: noi donne siamo sempre in minoranza”.

Fedez ha replicato alle dichiarazioni della cantante, definendo la polemica "iper sterile”. Pur riconoscendo il valore di Giorgia e ritenendo che meritasse una posizione più alta, ha criticato l’idea che il suo piazzamento dovesse dipendere dalla carriera e non dal brano in gara: “Dire che doveva stare in alto per rispetto della carriera non ha assolutamente senso. Allora partecipa Marco Masini o Vasco e li facciamo vincere”, ha commentato.