Quella con Chiara Ferragni è stata una "relazione tossica". Parola di Fedez, che ha parlato della fine della relazione con la moglie in un lungo intervento su Twitch con GrenBaud. Il riferimento è anche all'ultimo brano Sexy Shop inciso in collaborazione con Emis Killa.

"Racconto quello che ho vissuto a modo mio - spiega il rapper -. Parlo di una relazione in cui ci facevamo del male a vicenda. Non mi sembra di attribuire colpe a nessuno".

"Parlo di una relazione tossica - aggiunge Fedez - in cui ci facevamo entrambi del male. Ovviamente mi sfogo con le persone che non mi sono mai andate a genio e di cui mi sono fortunatamente liberato, perché poi, quando chiudi una relazione, chiudi sia con la persona ma anche con tutta la cerchia. E io non ho mai fatto segreto pubblicamente che non ho mai sopportato l'ambiente circostante, non ne ho mai fatto segreto né nei Ferragnez né pubblicamente: non uscivo perché non mi piacevano le persone con le quali dovevo uscire o fare vacanza".

Fedez parla anche della "presunta rissa" per cui è finito sui giornali. "Siccome c'è il mio nome, non è importante che la notizia sia vera o falsa. L'importante è darla. Sono uscito con nomi di boss mafiosi che nemmeno conosco" e quindi "adesso sto andando con il cappellino e dico: 'due sono le cose o mi chiedete scusa in pubblico o" partono "cause civili e mi pago le vacanze".

L'artista parla anche di Luis Sal, lo youtuber con cui ha fondato il podcast Muschio Selvaggio. I due sono poi finiti in tribunale l'uno contro l'altro. Le quote di Doom, la società di Fedez, erano già state sequestrate a febbraio ed era stato nominato un custode giudiziario. A fine maggio è stato respinto il ricorso del rapper che ha dovuto cedere alla società di Luis Sal la sua parte di Muschio. "La chiave per non far fallire un podcast? Non farlo fare a Luis Sal", ironizza.