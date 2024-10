"Sto attraversando un periodo per cui preferisco stare il più possibile lontano dai social. In questa decisione non c'entra il rapporto con mia moglie, che anzi ringrazio per il costante supporto. A presto".

Con un messaggio condiviso nelle sue Instagram stories Fedez spiega ai suoi fan il motivo della sua inattività sui social. Dopo le polemiche del Festival di Sanremo l'artista era rimasto in silenzio per diverse ore.

Dalle tensioni con Chiara Ferragni alle recenti apparizioni in cui aveva manifestato evidenti problemi di balbuzie. Si vociferava che alla base dei problemi di Fedez ci fosse proprio il rapporto con la moglie, ma è stato lo stesso cantante ad allontanare il gossip.

Ieri ha disertato la presentazione dello show Lol 3: Chi ride è fuori, che uscirà su Amazon Prime il 9 marzo. Nelle ultime storie condivise sui social il rapper rispondeva a delle accuse della giornalista Selvaggia Lucarelli, e nelle stesse si scusava per una forma di balbuzie emersa negli ultimi tempi.