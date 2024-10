“Io andare a Sanremo? E a fare cosa? Li hanno già annunciati i nomi. Credo che ci andrò perché c'è mia moglie che presenta. E basta”. Così Fedez ha risposto a chi gli domandava se salirà sul palco dell'Ariston al prossimo Festival di Sanremo, nel corso della presentazione della finale di X Factor 2022.

“Credo di aver maturato una grande esperienza televisiva. A me non genera ansia condurre un programma o fare il giudice - dice a chi gli domanda la differenza tra il Festival e X Factor -. Sanremo invece è tutta un'altra cosa. Per me è stata un'ansia continua. Ho una paura fottuta di esibirmi in televisione. Non ho nessun problema a farlo davanti a 100.000 persone, perché sono lì per godersi la musica, mentre a Sanremo o a X Factor le persone ti guardano per giudicarti. E' veramente al limite di un concorso di bellezza per cani. Non che sia un disvalore, per l'amor di Dio, ma è un'attitudine completamente diversa. Fare Sanremo ti fa empatizzare di più con i ragazzi che sono qui oggi. La sensazione è veramente molto simile a quella che vivono loro”.