Il rapper Fedez, nel corso di un’esibizione sul palco dell'Arena di Verona, ha dedicato una canzone alla sua fidanzata, la fashion blogger Chiara Ferragni. Poi si è inginocchiato per farle una romanticissima proposta di matrimonio.

“Non servono anelli che ci tengono insieme, ma per chiederti quello che ti sto per chiedere forse sì”

Con queste parole, sul palco dell’Arena di Verona, Fedez ha chiesto alla Ferragni di sposarlo. Lui in smoking, lei elegantissima non ha potuto che accettare la proposta inattesa e sorprendente per i fans.

Hanno seguito un bacio lunghissimo, l’emozione e la festa. Il video è già virale sul web. Tutto nella notte del 30esimo compleanno di Chiara.