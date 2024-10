Il popolo del web si è nuovamente scagliato con Fedez. Il motivo? Un paio di battute, ritenute simpatiche dal rapper e commentate dal giornalista Gianluigi Nuzzi come “Black Humor” durante la puntata di Muschio Selvaggio. Il programma, condotto dal cantante e lo youtuber Luis Sal, nell’ultima puntata pubblicata sul canale Youtube aveva come ospite il conduttore di Quarto Grado per poter parlare degli scandali e i misteri vaticani.

I tre stavano parlando della serie Vatican Girl, incentrata sulla storia di Emanuela Orlandi prodotta e distribuita dalla piattaforma Netflix, quando Fedez ha appunto fatto scoppiare un caso nazionale con due battute di troppo e i suoi tanti follower non lo hanno perdonato.

LE BATTUTE - “Innanzitutto, lo possiamo dire? Non l’hanno mai trovata” per poi lasciarsi andare a risate sfrenate. Inizia così il suo intervento in merito al caso. Il giornalista Nuzzi, visibilmente imbarazzato evita di peggiorare la situazione con smorfie o movimenti facciali. Anche il co-conduttore si è mostrato molto imbarazzato. Intenzione del cantante, quella di ironizzare sulla paura generale degli spoiler e quindi del “finale” della serie. Al pubblico, invece, è sembrata una mancanza di rispetto per una vicenda che ha sconvolto l’Italia.

La puntata è proseguita sino al successivo inciampo di Fedez. Infatti, dopo non aver pienamente accolto il “Il back humor è sideralmente antitetico rispetto a un giornalista” di Nuzzi, ha commentato la frase detta da Papa Francesco a Pietro Orlandi, fratello della ragazza scomparsa, ovvero “Emanuela è in cielo”. “Forse fa la pilota”, ha commentato il rapper, criticando il silenzio del Vaticano sul caso.

Le battute hanno lasciato perplessi molti utenti del web, che non hanno risparmiato critiche a Fedez.