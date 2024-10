"Vogliamo dare il nostro contributo anche noi", così Fedez e Chiara Ferragni lanciano attraverso i propri account Instagram una importante raccolta fondi per creare nuovi posti in terapia intensiva presso l'ospedale San Raffaele di Milano nell'ambito della lotta al coronavirus.

"Abbiamo deciso di creare un progetto in collaborazione con l'ospedale San Raffaele - spiegano i Ferragnez - che verte a supportare e creare nuovi posti di terapia intensiva. Come sapete le terapie intensive, fondamentali per i malati gravi, con l'espandersi di questa epidemia sono sempre più necessarie".

"Abbiamo deciso di fare la nostra donazioni e lanciare una raccolta fondi che vada a supporto di queste strutture. Chiediamo a chi ha la possibilità di farlo di donare. Personalità del mondo dell'intrattenimento e del web, brand con cui collaboriamo e industriali. Chiediamo a voi di partecipare. Tutti gli altri sono invitati a condividere per portare a casa un risultato concreto. Forza italiani".