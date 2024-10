Federico Fashion Style, parrucchiere e hair stylist dei vip, ha deciso di uscire allo scoperto e nella puntata di Verissimo andata in onda oggi ha fatto coming out. “Amo persone del mio stesso sesso, l'ho sempre negato fino a quando non ho fatto delle esperienze, tre anni fa, capendo che mi faceva stare bene” ha ammesso.

Proprio recentemente il noto parrucchiere aveva annunciato la fine della relazione, dopo 17 anni, con la compagna Letizia Porcu. “Non volevo fare del male a una persona che mi ha dato la gioia di mia figlia. Prima abbiamo avuto una relazione d'amore con una vita sessuale attiva. Poi ho capito che non poteva più andare. Quando ho parlato con lei l'ho fatto a cuore aperto, non nascondendole nulla. Letizia sa la verità da tre anni ed è rimasta a casa con me. Volevamo apparire come una coppia per preservare il bene di nostra figlia. Alla bambina deciderò io quando dire chi sono davvero” ha raccontato il parrucchiere a Silvia Toffanin.

Quindi la Toffanin ha chiesto a Federico Lauri quando abbia capito di essere omosessuale. “Uno nella vita ci nasce, non ci diventa – ha detto – Ovviamente cercavo di capire meglio, ovviamente io sono cresciuto in una famiglia molto normale, ho sempre vissuto la questione della mamma e del papà, ho sempre vissuto l'anomalia di questa mia tendenza, mi faceva stare male. Quando tre anni fa ho avuto una piccola frequentazione mi sono reso conto che non volevo più mentire alla persona a cui sono più legato nella mia vita. Quindi gliene ho parlato”.

Federico ha fatto coming out anche con la famiglia. “Credo che a un genitore non serva nemmeno dirlo, lo capisce. Mia madre mi supporta da sempre in silenzio, poi ho avuto l'esigenza di dirglielo chiaramente e quando l'ho fatto loro mi hanno detto che la sola cosa importante è che io fossi felice. Avevo un po' di paura, soprattutto per mio padre, però poi alla fine secondo me è stato lui che vedere felice un figlio non dipende dalla sua sessualità. Anche mio fratello mi dice di fregarmene e andare avanti per la mia strada” ha detto.