La fatturazione elettronica nasce non solo per contribuire alla facilitazione degli oneri fiscali di aziende e liberi professionisti, ma anche per contrastare l'evasione fiscale.

Infatti, la possibilità per l'Agenzia delle Entrate di poter monitorare costantemente ogni movimento aiuta a prevenire tali situazioni, in modo tale da avere un quadro limpido a livello fiscale.

Lo Stato riesce così a controllare costantemente le varie situazioni, analizzando le eventuali incongruenze di taluni soggetti e provvedendo a richiamarli all'ordine attraverso delle lettere di compliance. Infatti, il controllo incrociato è atto proprio ad evidenziare le irregolarità che possono sussistere fra l'emissione delle fatture elettroniche e la mancata comunicazione IVA: il fatto è decisamente lampante per l'Agenzia delle Entrate ed un richiamo all'ordine diviene necessario da parte dell'amministrazione statale nei confronti del lavoratore autonomo, del libero professionista o dell'azienda, ai quali verrà chiesto di seguire l'iter specificato per mettersi in regola.

Generalmente, la lettera di compliance fiscale viene inviata alla PEC del contribuente e al suo interno sono evidenziate tutte le irregolarità riscontrare, ma soprattutto le sanzioni previste per il singolo caso e le scadenze da rispettare per il ravvedimento. Dunque, se il Fisco invia una lettera di compliance fiscale, il contribuente è tenuto a mettersi in regola pagando le dovute sanzioni ed eventuali interessi nei tempi prestabiliti, ma con la possibilità di ottenere uno sconto grazie al cosiddetto ravvedimento operoso.

Un errore di invio, una fattura omessa in dichiarazione o una qualunque altra anomalia sono situazioni che possono capitare a chiunque, non necessariamente di natura dolosa, ma dovute anche per una semplice distrazione.

Per questo, è fondamentale servirsi di un buon software fattura elettronica, di supporto anche per la gestione fiscale. Fatture in Cloud è un valido alleato per districarsi all'interno del processo di fatturazione digitale, caratterizzato da un'interfaccia intuitiva e semplice, capace di evidenziare ogni errore di protocollo e segnalarlo all'utente in maniera tempestiva, attraverso una notifica di errore.

Per l'utente, la fatturazione elettronica rappresenta un vantaggio in termini di organizzazione e di economicità, poiché ogni fattura emessa o di acquisto, viene in automatico caricata nel proprio cassetto fiscale, e disponibile sul software che si utilizza, così che non occorra fare stampe o richiedere di volta in volta che il documento venga inviato ad un preciso indirizzo.

Inoltre, anche l'occasione di non ingombrare l'ufficio con altri documenti è un ottimo vantaggio, oltre che un risparmio in termini di carta e di inchiostro, per il quale l'ambiente ringrazia.