“Dal 3 giugno sarà possibile spostarsi all’interno degli Stati dell’Unione Europea senza obbligo di quarantena per chi arriva in Italia, questo favorirà e creerà le premesse per una ripresa anche del turismo”. A comunicarlo è stato ieri, in conferenza stampa, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

Fino a quella stessa data saranno limitati anche gli spostamenti interregionali. Da una Regione a un’altra, infatti, ci si potrà spostare solamente per i motivi già noti: salute, lavoro, assoluta urgenza. Questi spostamenti resteranno dunque limitati fino al 3 giugno, “in prossimità di questa scadenza – ha detto il premier - valuteremo insieme, con il conforto dei nostri esperti, se i dati continueranno a essere incoraggianti, potremo anche nella prospettiva positiva spostarsi senza limitazioni”.

L'intervento, in merito, di Conte: