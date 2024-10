Fra gli italiani tiene sempre più banco il tema della futura fase 2. Come e in che tempi verranno allentate le misure di contrasto al coronavirus? Il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri ribadisce: “La vera normalità tornerà solo con un vaccino".

Il commissario Domenico Arcuri rincara la dose spegnendo ogni eccesso di ottimismo. “Il numero di uomini e donne che perderanno la vita per il virus continuerà a crescere - spiega -. Nei prossimi giorni in vista della Pasqua non dimenticate mai che si è portato via già 16.523 vite umane. Torno a supplicarvi, nelle prossime ore non cancellate mai questo numero dalla memoria”.

“Attenti a illusioni ottiche, pericolosi miraggi, non siamo a pochi passi dall’uscita dell’emergenza, da un’ipotetica ora X che ci riporterà alla situazione di prima, nessun liberi tutti per ritornare alle vecchie abitudini".

“Siamo all’inizio di una lunga fase di transizione e sarebbe imperdonabile non perseverare rendendo inutili i sacrifici fatti finora”.