Erano le da poco scoccate le 14 quando un uomo s’affaccia alla finestra e vede una coppia intenta a consumare un rapporto sessuale. Il fatto è accaduto a Torino davanti ai giardini intitolati a Madre Teresa di Calcutta, a pochi passi dal parco giochi dedicato ai bambini.

Il video ha fatto il giro su cellulari e social ed è stato diffuso da alcuni media. A quel punto gli agenti del commissariato Dora Vanchiglia, venuti a conoscenza dell’accaduto, hanno acquisito le immagini e si sono messi sulle tracce dei due che sono stati identificati nei pressi dei giardini Madre Teresa. Si tratta di due cittadini di nazionalità rumena di 37 e 38 anni.

I due sono stati denunciati per atti osceni un luogo pubblico, con l’aggravante di aver commesso il fatto in luoghi frequentati dai minori.Nell’occasione, personale del commissariato ha richiesto l’intervento dell’Amiat che si è prontamente attivata per ripulire l’intera area.