Nathan Trevallion potrà trascorrere parte della giornata di Natale con la propria famiglia, ma solo all’interno della struttura che li ospita e in una fascia oraria limitata, dalle 10 alle 12.30. Lo ha confermato il sindaco di Palmoli, Giuseppe Rosario Masciulli.
Il primo cittadino ha precisato che il padre dei tre bambini allontanati dall’abitazione familiare, in seguito alla sospensione della responsabilità genitoriale, non potrà partecipare al pranzo di Natale insieme ai figli e alla moglie.
Dalla struttura, intanto, fanno sapere che la scelta risponde all’esigenza di garantire uniformità di trattamento tra tutte le famiglie ospiti.