Momenti di panico hanno vissuto i tifosi juventini riuniti in Piazza San Carlo a Torino per guardare da un maxi schermo la finale di Champions League, vinta dal Real Madrid per 4 a 1.

Intorno alle 22:15, un petardo o una ringhiera che è caduta ha scatenato la paura della gente. Alcuni hanno urlato “bomba bomba”.

Si parla di circa un centinaio di feriti, nessuno sarebbe grave.

Nel fuggi fuggi, infatti, alcune persone sono cadute e sono state travolte da altre o sono cadute su vetri rotti.

Il VIDEO

da Gazzetta.tv