L'Unione europea vuole elevare il limite di età ai minori di 16 anni. Sono in corso discussioni: una nuova disposizione europea potrebbe presto vietare ai bambini sotto i 16 anni l'accesso ai social network.

Salvo consenso dei genitori. Sono preoccupati: principalmente Facebook e Snapchat. In Europa come negli Stati Uniti, il limite di età è attualmente impostato su più piattaforme a 13 anni. Tuttavia su questo lato dell'Atlantico non c'è una legge in materia che fa testo ufficiale: ogni Stato membro è quindi libero di optare per l' 'età sociale di sua scelta.

Per le istituzioni europee il limbo giuridico è chiaramente inammissibile. Tuttavia, permangono diversi ostacoli: come far rispettare tale normativa? Come verificare la procedura di consenso dei genitori? Ciò che gli adolescenti di 16 anni hanno già registrato? Infine, come prevenire la bugia degli adolescenti che dicono sulla loro età quanto è vietato? Il testo finale in ogni caso è previsto entro l'anno 2016 e per Facebook questa procedura è troppo stringente.

Se il testo sarà adottato, osserva Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, il divieto non dovrebbe entrare in vigore prima del 2018. Il tempo richiesto per raggiungere l'età richiesta.