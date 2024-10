Facebook, WhatsApp e Instagram down in Italia, ma problemi si registrano un po' in tutta Europa. I malfunzionamenti si sono registrati dopo le 17 e molti utenti dei social della galassia di Mark Zuckerberg e del sistema di messaggistica hanno segnalato i disagi. “Sorry, something went wrong” la scritta apparsa su Facebook ma risultano inutilizzabili anche Instagram e Whatsapp.

I problemi sono riscontrati a livello internazionale a giudicare da quello che scrive su Twitter il profilo @WABetaInfo, sempre informato su novità relative all'app di messaggistica. "WhatsApp è attualmente alle prese con problemi, come altri servizi di Facebook", si legge in un messaggio a cui seguono repliche e commenti di utenti di numerosi paesi.