Il leader della Lega Nord Matteo Salvini è stato sospeso da Facebook per razzismo. Lo ha raccontato lui stesso ieri a Radio Padania: "Facebook mi ha sospeso per 24 ore perché ho usato la parola zingari che usava mia nonna". Il segretario ha definito anche «ipocrita» l'Italia, dopo le polemiche per le sue parole sui campi rom da “radere al suolo”.

Il social network ha poi sbloccato il profilo di Salvini e chiesto scusa per l'errore.

"Dopo aver esaminato la pagina di Matteo Salvini ci siamo resi conto che, mentre uno dei contenuti è stato rimosso correttamente poiché in violazione delle nostre policy riguardanti l'incitamento all'odio, abbiamo anche rimosso erroneamente un altro contenuto. Dal momento che il nostro team gestisce più di un milione di segnalazioni ogni settimana, occasionalmente facciamo un errore. Ci scusiamo per il disagio causato dalla rimozione di questo contenuto": lo ha detto all'ANSA un portavoce di Facebook.