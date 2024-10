Ha effettuato la terza dose del vaccino alla veneranda età di 101 anni. Una donna di Bari è stata celebrata così dall'Asl sui social: "Centouno anni e tre dosi per tenere lontano il Covid. La signora Maria Stramaglia, classe 1920, stamane si è recata diligentemente nell’hub Fiera del Levante per ricevere la sua dose di richiamo. Ed è stata accolta con entusiasmo dal personale, non solo per la sua venerabile età, ma anche per lo spirito e la voglia con la quale ha affrontato la vaccinazione. Un bell’esempio, per tutte le generazioni. E come lei altri 250 ultracentenari baresi sinora hanno scelto di fare il vaccino".

"La copertura vaccinale nel Barese, del resto, è complessivamente molto alta, con il 91% di prime dosi e l’88% di cicli completati - spiegano -. Ma è soprattutto tra gli over 60 che ha raggiunto livelli elevatissimi, poiché riguarda il 96% dei residenti. E’ certamente il frutto di una adesione straordinaria che, tra i 70-79enni, diventa praticamente totale: il 99% ha già ricevuto la prima dose e il 98% ha completato la scheda vaccinale".

E ringraziano tutti gli "over ma anche i tantissimi under tra 12 e 19 anni (nella sola città di Bari ben l’88% è già vaccinato completamente), perché - concludono - dicendo “sì” al vaccino ci hanno dato un’importante lezione di vita: proteggere se stessi, vuol dire proteggere i propri cari e la propria comunità".