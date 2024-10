Stava accompagnando il nipote a scuola, questa mattina, quando è stata investita da un camion. Una donna di 73 anni è morta a Casatenovo, nel Lecchese. Il bambino, 8 anni, si è salvato anche grazie al gesto della nonna.

Secondo una prima ricostruzione, la donna stava attraversando le strisce pedonali con il nipotino quando si è accorta della manovra di svolta compiuta dal camion, guidato da un autista spagnolo e – intuito il pericolo – ha spinto via il bambino mentre lei non ha fatto in tempo a mettersi in salvo.

Come riportato dal quotidiano Il Giorno, la prima a soccorrerla è stata un'infermiera che rientrava a casa dal turno di notte: ha allertato i soccorsi e ha tentato di rianimare la 73enne. Sul posto è arrivata anche un’eliambulanza di Como con i volontari della Croce bianca ma per la donna però non c’è stato nulla da fare.