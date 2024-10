Un bimbo di 18 mesi è morto al Pronto soccorso dell’ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari, a seguito delle gravissime ferite riportate dopo essere stato investito accidentalmente dall’auto in manovra condotta dal padre, un cittadino cinese.

La disperata corsa in ospedale non è bastata per salvare il piccolo. Sul caso indagano i carabinieri. La tragedia a Modugno in un’area parcheggio sulla Sp1.

Secondo quanto ricostruito, il bambino era in strada dietro la macchina quando il padre ha messo in moto l'auto in retromarcia travolgendolo senza rendersi conto.

La Procura valuterà nelle prossime ore se disporre l’autopsia.