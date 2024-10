Prende il via stasera la 66esima edizione dell'Eurovision Song Contest, che - grazie alla vittoria dei Maneskin un anno fa a Rotterdam - quest'anno si terrà al Pala Olimpico di Torino dal 10 al 14 maggio, quando è prevista la finalissima e la proclamazione del vincitore 2022.

Ieri l'apertura sul turquoise carpet alla Reggia di Venaria con la passarella dei 40 artisti attesi sul palco. Stasera, Laura Pausini, Mika e Alessandro Cattelan condurranno dalle 20.30 la prima grande serata di spettacolo.

Ospiti della serata Diodato e Dardust con Benny Benassi e Sophie and The Giants. Ad aprire la gara sarà Ronela Hajati (Albania), nella prima serata si esibirà anche la band che rappresenta l'Ucraina, la Kalush band. E ancora Citi Zeni (Lettonia), Monika Liu (Lituania), Marius Bear (Svizzera), LPS (Slovenia), Intelligent Music Project (Bulgaria), S10 (Paesi Bassi), Zbod si Zdub & Fratii Advahov (Moldavia), Maro (Portogallo), Mia Dimsic (Croazia), Reddi (Danimarca), LUM!X ft. Pia Maria (Austria), Systur (Islanda), Amanda Georgiadi Tenfjord (Grecia), Subwoolfer (Norvegia), Rosa Linn (Armenia).

Per vedere dal vivo gli italiani Blanco e Mahmood, rappresentanti dell'Italia col brano Brividi, bisognerà attendere la finalissima del 14 maggio, a cui la coppia che ha vinto il Festival di Sanremo ha avuto accesso automaticamente. Italia, Francia, Germania, Regno Unito e Spagna fanno parte dei paesi considerati "Big Five". Queste nazioni e i loro rappresentanti hanno accesso diretto alla finale e in maniera alternata potranno votare con le loro giurie e con il loro televoto durante le due semifinali.