Lo abbiamo visto sugli spalti accanto alla moglie per la semifinale contro la Danimarca allo stadio, con indosso la maglia della nazionale. Ci sarà anche domani Boris Johnson, il primo ministro stuzzicato dall’idea di istituire una festa nazionale lunedì 12 luglio, in caso di vittoria. Non si dovrà andare al lavoro per riprendersi dai festeggiamenti e dall'alcol della notte prima. Ecco perché il lunedì e non la domenica stessa.

La richiesta è stata avanzata da una petizione che ha già ottenuto 60mila firme.

Cresce dunque l’attesa per la finale di Euro 2020. L’Inghilterra gioca in casa ed è favorita.

“Ci sarà lo stadio pieno – ha detto Claudio Ranieri intervistato da Il Fatto Quotidiano - e credo che per un buon 80-90% sarà riempito da tifosi inglesi. Ma non credo che questo possa incutere timore né a Mancini né ai giocatori, abituati ad esprimersi in determinati contesti. Anzi, forse potrebbe rivelarsi un elemento di ulteriore pressione per gli inglesi e quindi giocare paradossalmente a nostro favore. Di sicuro assisteremo ad una bella partita”.