Il primo exit poll diffuso alla chiusura dei seggi: Lega tra il 27 e il 31 per cento; Partito democratico tra il 21 e il 25 per cento; Movimento 5 stelle tra il 18,5 e il 22,5 per cento; Forza Italia tra l'8 e il 12 per cento; Fratelli d'Italia tra i 5 e il 7 per cento; +Europa-Italia in comune tra il 2,5 e il 4,5 per cento.