A Roma due fratelli di 22 e 38 anni sono stati arrestati con l'accusa di aver aggredito ed estorto denaro a guide turistiche al C olosseo , fingendosi intermediari e procacciatori nell’area archeologica. La notizia è stata riportata da Tg Com 24.

Per i due sono scattati i domiciliari per tentata estorsione e lesioni in concorso, perché, per portare a termine i loro propositi criminosi, hanno fatto più volte ricorso alla violenza fisica.

Inoltre è emerso che, durante numerosi controlli anti abusivismo effettuati periodicamente dalle forze dell'ordine, e dopo diverse sanzioni amministrative, i due fratelli avrebbero sempre mostrato un atteggiamento "irrispettoso e arrogante nei confronti dei pubblici ufficiali", rifiutandosi di pagare le multe.