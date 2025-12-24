La Polizia di Stato celebra le feste di natale con uno spot che mette in primo piano la solidarietà verso la comunità.



Il video mostra donne, anziani, uomini e bambini tenere in mano decorazioni natalizie della Polizia di Stato, accompagnati da una colonna sonora ritmata. Questa rappresentazione simbolica sottolinea l'impegno costante dell'istituzione a favore di tutti i cittadini.



L'elemento centrale del messaggio augurale sono i sorrisi e gli abbracci, culminanti in un momento che proietta lo sguardo verso il futuro: una bambina che, aiutata da un agente di polizia, raggiunge la cima di un albero di Natale.



Questa scena incarna il concetto di #Essercisempre della Polizia di Stato, che si dimostra presente non solo per le generazioni attuali ma anche per quelle future, promuovendo valori di legalità e vicinanza alla comunità.