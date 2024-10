È di tre morti, un disperso e due feriti il bilancio provvisorio di un'esplosione che si è verificata in una fabbrica di fuochi d'artificio a Barcellona Pozzo di Gotto, nel Messinese.

Le esplosioni sono state sentite in tutta la zona e persino nei comuni vicini. La fabbrica è di proprietà di Vito Costa e dei figli.

Venera Mazzeo, di 71 anni, moglie e madre dei titolari è una delle vittime decedute nella deflagrazione mentre il figlio Bartolomeo, 37 anni, è rimasto gravemente ustionato.

Salvato dai vigili del fuoco uno degli operai che si trovava all'interno della fabbrica al momento dello scoppio.

Per il momento non si conosco le cause dell'esplosione.