Una forte esplosione si è verificata, questo pomeriggio, in uno stabile a Ercolano, in provincia di Napoli. Tre le persone che hanno perso la vita. Nell’edificio era stata avviata illegalmente la produzione di fuochi di artificio.

I residenti hanno raccontato di aver sentito un forte boato, che è stato percepito in maniera nitida in tutti i comuni della zona ai piedi del Vesuvio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri assieme ai vigili del fuoco e alle ambulanze.

Secondo quanto riferito dal sindaco di Ercolano Ciro Buonajuto, che ha parlato di una scena “devastante di distruzione e dolore” che “ci deve far pensare”, le vittime sono giovani. “Non possiamo più continuare in questo modo: dei ragazzi giovanissimi non possono morire così” ha detto.