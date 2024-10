Ha perso il controllo della propria auto, una Toyota, che è finita fuori strada e si è incendiata dopo lo schianto. Un ragazzo di 28 anni, Samuele Briggi, è morto questa notte in un incidente stradale avvenuto a Rottofreno, in provincia di Piacenza.

I primi a intervenire sono state due guardie giurate che hanno provato a spegnere le fiamme con gli estintori in dotazione e ad aprire le portiere, quindi sul posto sono intervenuti Vigili del fuoco e 118 ma per il 28enne non c’è stato nulla da fare: è morto carbonizzato all’interno della propria auto. Da chiarire dinamica e cause dell’incidente, sulle quali stanno lavorando i carabinieri.