L’immane tragedia del sisma della notte tra il 23 e 24 agosto non conosce fine per alcune famiglie.

Tra macerie, disperazione e dolore, anche lo stupore per due sorelle del villaggio rumeno di Vâlcea Fârtatesti che non solo hanno dovuto subire le conseguenze della morte dei due genitori venuti in Italia per lavorare e defunti quella terribile notte, ma quando le due salme sono giunte in Romania, hanno fatto la macabra scoperta: quella del padre Victor era stata scambiata con quella di un italiano di nome Giuseppe.

Ora sono nuovamente in attesa che la salma sia rimpatriata nel paese d’origine.

A riportare quanto accaduto è Giovanni D'Agata, presidente dello Sportello dei Diritti: "Sono queste, tra le tante, le storie che seguono un evento che ha sconvolto le esistenze di migliaia di famiglie italiane e non che vivevano e lavoravano una accanto all’altra tanto che errori del genere sono lì a testimoniarle".