Il cantante di Sinnai eroCaddeo si classifica in seconda posizione al termine della finalissima dell'edizione 2025 di XFactor.

A vincere è Rob, la ventenne studentessa siciliana scelta da Paola Iezzi, che nella passata edizione non era riuscita a portare neppure un artista sul palco di piazza del Plebiscito di Napoli.

“Ti amo, ti amo, ti amo, ti amo”, ha ripetuto Roberta Scandurra abbracciando Paola dopo l'annuncio del suo trionfo da parte di Giorgia, conduttrice del programma. Ad accompagnare eroCaddeo in finale era stato Achille Lauro. PierC (quarto) faceva invece parte della squadra guidata da Francesco Gabbani e Delia (terza) di quella formata da Jake La Furia.

A differenza della passata edizione, tutti i giudici sono dunque riusciti a portare un artista in finale. Una serata di alto livello quella andata in scena nel cuore di Napoli, impreziosita dalla presenza di due superospiti: Laura Pausini e Jason Derulo.

La finale si è articolata in tre manche: la prima caratterizzata da una canzone scelta da ogni singolo artista, la seconda da un medley di tre brani e la terza e ultima dall’inedito di ogni finalista.

“Ringrazio tutti quelli che mi hanno votato, vi amo tutti – ha commentato Rob con commozione –. Paola è stata fantastica, non c’è nessuno migliore di te. Vorrei ringraziare la mia mamma, il mio fratellino Lorenzo, Giovanni che è come se fosse mio padre, ringrazio tutti".

ORGOGLIO A SINNAI

Damiano Caddeo è originario di Sinnai e l'intera città si era data appuntamento questa sera al Teatro Civico per assistere all'esibizione del 27enne. Il Comune, infatti, per celebrare l'evento aveva programmato la proiezione in diretta della finale di XFactor. A fronte del grande interesse mostrato dalla popolazione, l'amministrazione aveva predisposto una seconda proiezione presso i locali della VAB, nella zona industriale del paese, così da consentire a un numero maggiore di cittadini di partecipare.

L'inedito Punto scritto dall'artista sardo si è già posizionato nella Top 50 50 di Spotify Italia, ottenendo oltre un milione di streaming e diventando il singolo più ascoltato tra quelli presentati a XFactor 2025. Il successo del brano è stato immediato, posizionandosi tra le canzoni più ascoltate in Italia.

CHI È DAMIANO CADDEO

Damiano Caddeo, in arte eroCaddeo, è un cantautore 27enne nato a Modena e cresciuto tra Cagliari e Sinnai. I suoi primi brani risalgono al 2020, quando inizia il tour personale nei principali festival musicali della Sardegna, dove presenta i primi brani nati dalla sua penna tra stile urban e R&B.

Dopo un periodo di sperimentazione e crescita, nel 2023 approda a Torino, dove firma un contratto con Cvlto Music Group e collabora con Raige e Ciccio Sanchez. Nel 2024 la svolta cantautorale con una scrittura più consapevole che confluisce in singoli autentici e introspettivi come "Parlo ancora di te" e "Metti che domani te ne vai".

Ad aprile 2025 esce il suo primo EP "Scrivimi quando arrivi", un progetto intimo, romantico e di riflessione interiore. Quest'estate ha aperto il live di Rose Villain a Dorgali. Poi la partecipazione al talent show di Sky e l'incontro con il grande pubblico che lo ha amato fin da subito.