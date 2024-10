E' partito il servizio "SMS - Se Mi Scordo" con cui Equitalia "vuole proseguire nella riforma del modello di riscossione e nel contempo costruire un nuovo rapporto con i contribuenti".

“Se Mi Scordo” è un servizio di avviso tramite sms o e-mail, dedicato a tutti i contribuenti che hanno un piano di rateizzazione attivo e/o che sono interessati a ricevere un promemoria in caso di affidamento ad Equitalia di un nuovo carico da riscuotere (cartelle/avvisi di accertamento esecutivo/avvisi di addebito).

Ogni cittadino sarà avvertito con "Se Mi Scordo" prima che arrivi una cartella e se ad Equitalia è stata affidata la riscossione di una somma a carico del cittadino; se si ha un piano di rateizzazione attivo e non si è pagato la metà del numero massimo delle rate previste per la decadenza; se si ha un piano di rateizzazione attivo e manca una sola rata da pagare per decadere.

E' possibile richiedere "Se Mi Scordo" direttamente in uno degli sportelli Equitalia, oppure entrando nell'area riservata sul sito www.gruppoequitalia.it

E' necessario inserire il numero di cellulare o l’e-mail su cui si desidera ricevere i messaggi e così ogni cittadino sarà informato e aggiornato sulle scadenze.

Il servizio si potà revocare comunque in qualsiasi momento.

SMS – Se Mi Scordo è un servizio puramente informativo e non ha alcun valore né vincolo giuridico nel rapporto tra te ed Equitalia.