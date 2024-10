“Scusa ma siamo senza soldi e dobbiamo mangiare. Ma vedo che anche tu non hai niente. Pazienza”. Si tratta del messaggio scritto su un biglietto che dei ladri hanno lasciato in un’abitazione nel comune di Chions, in provincia di Pordenone. A riportare la curiosa notizia Il Messaggero e Leggo.

I bizzarri ladri, quindi, “si sono limitati” a portare via una macchinetta del caffè e una friggitrice ad aria.

La zona, a quanto dicono gli investigatori impegnati nelle indagini (che i ladri hanno sicuramente cercato di depistare scrivendo in un italiano volutamente sgrammaticato) non è certamente esente da furti, ma questo è stato davvero singolare.