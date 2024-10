È entrato in chiesa e ha fatto pipì in una delle acquasantiere. L’episodio è avvenuto nella Chiesa di Sant'Adiutore Vescovo a Cervinara, in provincia di Avellino e si tratterebbe della seconda volta nel giro di pochi mesi.

Ad accorgersi di quanto accaduto sono state le signore che la mattina sono andate in chiesa per le pulizie ma la vicenda è stata segnalata anche ai carabinieri che già stavano indagando per un episodio analogo avvenuto nel dicembre scorso. Allora, nelle acquasantiere vennero trovati addirittura degli escrementi umani.

“È una vergogna, è inaccettabile che certe menti perverse continuino ad oltraggiare un luogo di culto; perché a prescindere dal credo religioso la cosa che mi indigna di più è la mancanza di rispetto per dei luoghi sacri”, ha dichiarato Stefania Cioffi, presidente dell'associazione A Croce Salus di Cervinara, intervistata da Fanpage.