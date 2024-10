Il maltempo continua incessantemente a flagellare l’Emilia Romagna senza pietà: sono 13 morti i morti, migliaia gli evacuati e c’è un numero imprecisato di dispersi. Ancora 27mila le persone senza elettricità e come se non bastasse è allerta meteo rossa anche domani, venerdì 19 maggio 2023. Lo riporta Fanpage nel consueto aggiornamento in diretta.

A fare più paura è ancora la piena dei fiumi. “Danni per qualche miliardo di euro, simili a un terremoto” ha detto il presidente di Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini.

Sono oltre 1.550 gli interventi di soccorso dei Vigili del Fuoco effettuati in 3 giorni nelle zone più colpite dall’alluvione. A renderlo noto il Viminale in una nota. Anche la Guardia di Finanza sta partecipando alle difficoltose operazioni di salvataggio.