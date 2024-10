Il numero delle vittime causate dal maltempo che si è abbattuto sull'Emilia-Romagna sale a 14 e 15mila sono le persone al momento sfollate.

La perturbazione che sta mettendo in ginocchio città e paesi non accenna a migliorare: sono infatti previste sulla regione precipitazioni diffuse ed è stata confermata l'allerta rossa sull'area che va da Bologna a Rimini.

Nel ravennate mancano cibo e acqua sia per gli sfollati sia per gli animali degli allevamenti.

L'Arera (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente) ha approvato un provvedimento d'urgenza per sospendere il pagamento di bollette e avvisi di pagamento di acqua, rifiuti luce e gas (compresi il gpl e altri gas distribuiti per mezzo di reti canalizzate) a favore delle popolazioni colpite dal disastro.