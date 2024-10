E' morto in ospedale a Roma dopo aver contratto il coronavirus Salvatore S., 77enne originario di Siamanna ma residente nella capitale da anni. Due settimane fa aveva perso la moglie a causa dello stesso virus.

L'uomo era ricoverato dai primi giorni di aprile. La coppia aveva accusato i sintomi del Covid-19 all'inizio del mese, insieme a uno dei figli che vive con loro.

Tutti e tre erano stati ricoverati in terapia intensiva in diversi ospedali capitolini. Mentre il figlio ha superato la fase più critica, i due genitori non ce l'hanno fatta.

"Una notizia che ha rattristato tutto il paese - commenta il sindaco di Siamanna, Franco Velio Melas - erano delle persone tranquille e rispettose: una famiglia distrutta. Amavano la Sardegna e ogni anno venivano a trascorrere le vacanze a Siamanna, hanno una casa nel centro storico del paese. Sentiremo la loro mancanza".