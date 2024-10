I Circoli dei sardi in Italia si arricchiscono di un nuovo soggetto: l’Associazione Shardana attiva a Resina (Perugia) è stata riconosciuta ufficialmente come Circolo dei sardi. La Giunta regionale ha approvato la delibera cui seguirà il decreto dell'Assessore del Lavoro Alessandra Zedda, che ha dato la notizia proprio mentre a Milano si svolgeva il settimo Congresso della FASI, Federazione delle Associazioni sarde in Italia.

“I circoli dei sardi rappresentato un formidabile strumento per veicolare positivamente l’immagine della Sardegna nel mondo. Ambasciatori delle bellezze, della Storia e della Cultura dell’Isola, sono il nostro biglietto da visita nel resto della Penisola e nel mondo e svolgono una importantissima funzione di valorizzazione, tutela e conservazione del nostro patrimonio”, ha detto l’assessore del Lavoro Alessandra Zedda.

Il riconoscimento da parte della Giunta regionale di un nuovo circolo in Umbria dopo quello di Varsavia è, secondo l’assessore, il giusto riconoscimento per l’importante lavoro che svolgono gli emigrati fuori dai confini della Sardegna: “L’attività, l’impegno e la passione profusi dai circoli dei sardi in tutto il mondo testimoniano il fortissimo legame degli emigrati alla Sardegna, un attaccamento e un amore per la propria terra d’origine che neanche la distanza e gli anni trascorsi lontano riescono a intaccare. Nello specifico del nuovo circolo, la professionalità e le competenze all’interno dell’Associazione, oltre la presenza massiccia e qualificata di donne, prima fra tutte la presidente, costituiscono un valore aggiunto per promuovere la cultura e l’immagine della Sardegna in Umbria, precisamente nel suo capoluogo Perugia, e questo non può che essere motivo di orgoglio per tutti i sardi che in Italia e nel mondo contribuiscono a esprimere una autentica immagine della Sardegna”, ha concluso l’esponente della Giunta Solinas.