Si aggrava il bilancio del maltempo in Emilia Romagna.

Ritrovato senza vita nel piano terra della sua casa vicino agli argini del fiume Montone, l'uomo che risultava disperso a Forlì. Un altro ha perso la vita a Ronta di Cesena a causa dell'esondazione del fiume Savio e dalle forti piogge che si abbattono sulla regione da ieri. Risulta inoltre dispersa sua moglie.

E' stata un’altra notte di paura a Faenza, dove in alcune strade l'acqua ha ormai superato i primi piani delle case e in molte zone della città non c'è la corrente elettrica e le linee telefoniche sono intasate.

A Forlì, nella centrale piazza del Popolo, il Comune ha aperto il Palazzo del Podestà, per accogliere le persone che abitano in centro e che sono state costrette a lasciare casa.. A Cesena molte persone sono state costrette a salire sui tetti.

"Continuano gli interventi di evacuazione da parte di Vigili del Fuoco, Protezione Civile, Croce Rossa, sommozzatori e Soccorso alpino richiesti da famiglie interessate dall'allagamento parziale del piano terra della propria abitazione". scrive sulla sua pagina Facebook il sindaco di Cesena, Enzo Lattuca.

La raccomandazione principale è quella di portarsi ai piani alti.