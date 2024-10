«Il governo esca dalla realtà virtuale e si cali nel mondo reale, del lavoro»: lo ha detto la segretaria generale della Cisl, Annamaria Furlan, dal corteo della manifestazione unitaria sostenendo che «il governo deve cambiare la linea economica. L’Italia è ad un passo dalla recessione economica. Il governo deve cambiare assolutamente rotta. Si confronti finalmente con i sindacati, perché dopo tanti anni di sacrifici degli italiani, non possiamo permetterci che il Paese torni a decrescere. Nessuno da solo riesce a risolvere problemi così complessi».

Dal palco ha aggiunto: «Qui c’è l’Italia reale, lavoratori in carne ed ossa, persone che hanno fatto crescere e mandano avanti concretamente questo Paese passo dopo passo. Niente a che vedere con gli slogan lanciati con i tweet e le dirette facebook. Annamaria Furlan ha rivendicato con «orgoglio» l’unità della manifestazione: «E’ un momento importante della storia sindacale del Paese. Le nostre bandiere di colore diverso ha sottolineato - sono una accanto all’altra, unite a raccontare una vicenda lunga comune a ricordare che i sindacati confederali hanno saputo rappresentare una bella storia nel nostro Paese, specie nei momenti più difficili. Abbiamo motivi per stringerci assieme ed essere orgogliosi, orgogliosi di 12 milioni di lavoratori e pensionati e che rappresentiamo». A proposito del reddito di cittadinanza, ha commentato: «Tre offerte di lavoro per ogni disoccupato? Ma dove vivono? Dove ci sono tre offerte di lavoro per ogni disoccupato? In molti casi ci sono tre offerte di lavoro ogni 30mila disoccupati. Piantiamola con la storia dei divani, il disoccupato non è un lazzarone, ma una persona che cerca lavoro».