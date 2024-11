Si chiama Emanuela Chirilli la giovane che avrebbe compiuto 28 anni poco prima di Natale, morta per asfissia in un incendio che ha distrutto una casa vacanze a Napoli. La Procura di Napoli ha disposto il trasferimento del corpo della ragazza all'obitorio del Policlinico per l'autopsia, mentre le indagini sono condotte dalla Polizia di Stato, coadiuvata dalla scientifica e dai vigili del fuoco.

Si ipotizza che l'incendio sia stato causato da un corto circuito. Emanuela, diplomata e residente a Lecce, era originaria di Maglie. Aveva ottenuto una qualifica per lavorare con bambini presso il Cefass, un centro di formazione in Salento. Non è ancora chiaro se si trovasse a Napoli come turista o per altri motivi.

Cresciuta in una casa famiglia fino ai 18 anni, viene descritta come una ragazza vivace e bella dagli amici sui social media, dove si esprime il dolore per la sua perdita. Tra gli ultimi post su social media, Emanuela condivideva un video di un viaggio a Budapest con una citazione che recitava: "Vivi la tua vita con una bussola e non con un orologio".