L'ultimo numero di Vogue Italia parla di Elly Schlein: la prima leader del Pd ha raccontato, in un'intervista, anche del suo look e dell’armocromista Enrica Chicchio, che si farebbe pagare diverse centinaia di euro per le sue consulenze.

Si tratta delle prime dichiarazioni rilasciate dalla segretaria del Pd a un magazine. La 37enne ex-europarlamentare, già vicepresidente della Regione Emilia-Romagna e prima donna a ricoprire questo ruolo nel Partito Democratico, si rivela per la prima volta in esclusiva a Vogue Italia.

"Quando hai un lavoro che ti assorbe molto e che magari implica anche una responsabilità verso gli altri, a volte ti senti schiacciato. Io provo a rimanere comunque sempre in contatto con me stessa, ad ascoltarmi, a capire quando sto tirando troppo e a difendere alcuni spazi. Poi la sera cerco di decomprimere guardandomi una serie tv oppure giocando alla PlayStation. Le sue scelte di abbigliamento dipendono dalla situazione in cui mi trovo. A volte sono anticonvenzionale, altre volte più formale. In genere dico sì ai colori e ai consigli di un’armocromista, Enrica Chiccio", ha confessato Elly.

"Innanzitutto siamo amiche", affermano Schlein e Chicchio l’una dell’altra. Chicchio è personal shoppper, curatrice d’immagine, suggeritrice - a pagamento anche per le amiche - dei colori giusti, "mai troppo sgargianti e mai troppo dark" che la segretaria del Pd ha bisogno di indossare perché "adatti al suo profilo di leadership giovanile e radicale".

“Elly Schlein viene attaccata per l’intervista a Vogue. Troppo pop, dicono i critici. Una decina d’anni fa fui attaccato per lo stesso motivo. Ovviamente quelli che dentro il PD allora mi accusarono di personalismo oggi plaudono alla svolta giovanile della segretaria. Ma questa è un’altra storia. Il punto per me è un altro. Trovo assurdo attaccare Schlein per la sua personal shopper o la sua armocromista", sono state le parole del leader di Iv Matteo Renzi sui social, accompagnate da una foto che lo ritrae sulla copertina di Vanity fair e che risale ai tempi in cui era premier.