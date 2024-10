Il profilo Instagram di Elisabetta Franchi è stato hackerato.

Esperti di informatica si sono introdotti senza autorizzazione nelle reti protette e si sono appropriati del profilo della stilista bolognese, che conta 1,9 milioni di follower.

Gli hacker hanno cambiato la foto dello stesso profilo caricando quella con la bandiera turca, inserita anche come storia e come post. Hanno poi scritto due frasi: 'Hacked by Turkish Army' e "Penso che dovresti incrementare un po' di più la tua sicurezza", in inglese sul profilo: "I think you should increase your security a little more".