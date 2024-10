Diletta Leotta e Loris Karius sposi nell'isola di Vulcano: il noto volto televisivo e il portiere ex Liverpool si sono giurati eterno amore in uno scenario da incanto.

Centinaia gli invitati, tanti vip, fra cui anche Elisabetta Canalis. La showgirl sarda ha condiviso sui social un pensiero per celebrare un giorno così speciale per l'amica: "Due giorni stupendi per celebrare l’Amore", ha detto.

Poi gli scatti alla festa, che la ritraggono con la sposa e suo padre, da sola e con il fidanzato Georgian Cimpenau, quattro volte campione mondiali di kick boxing.

La 45enne nativa di Sassari si è presa la scena con uno splendete abito verde acqua, in un look semplice ma elegante, promosso "a pieni voti" dagli utenti riversatisi a commentare sotto il post condiviso sui social.