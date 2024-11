La popolare influencer del "Corsivo" Elisa Esposito è di nuovo al centro dell'attenzione per via di alcuni video condivisi sul suo profilo Instagram. Questa volta, però, la sua comparsa speciale è quella di sua madre, Cinzia Galullo. Nel video, Elisa presenta sua madre come "nuovo personaggio sbloccato: mamma Cinzia", desiderosa di far fronte direttamente agli insulti ricevuti online dagli hater.

"Meglio guadagnare così che andare a lavorare otto ore e spaccarsi la schiena", risponde la madre di Elisa a un commento che parlava di guadagnare vendendo contenuti su OnlyFans. Ciò ha scatenato una discussione accesa: "Coraggio, vieni da me in pizzeria 10 ore che ti diverti", recita un altro commento. La madre replica: "Non lo troverei così divertente, preferirei andare al centro a fare shopping".

Cinzia ha espresso grande orgoglio per sua figlia, che ha concluso il video affermando di non aver bisogno di lavorare poiché ci sono già persone che lo fanno per lei. Dopo la pioggia di commenti negativi, madre e figlia hanno deciso di affrontare la questione in un altro video, ribadendo il loro punto di vista.:"Vi scandalizzate solo perché ho detto che è meglio lavorare online piuttosto che fare lavori pesanti?" ha dichiarato la donna.

"Se preferite fare sacrifici, siete liberi di farlo. Ma io sono avanti rispetto a chi vive nel passato", ha aggiunto. Il nuovo video ha alimentato ulteriormente la polemica, con numerosi commenti negativi verso Elisa Esposito e sua madre. "Il frutto non cade mai lontano dall'albero", oppure "Che mondo schifoso": sono solo alcune delle reazioni emerse nella sezione commenti.