Tragedia durante la mattina di oggi, venerdì 12 giugno, a Solcio di Lesa, sul Lago Maggiore, dove un elicottero è precipitato poco dopo il decollo da una villa privata. Il bilancio è di un morto e tre feriti.

Secondo le prime informazioni, il velivolo sarebbe decollato dalla proprietà quando, per cause ancora da accertare, avrebbe improvvisamente perso quota schiantandosi al suolo.

La vittima è un uomo di oltre 70 anni, cittadino svizzero e residente nella villa da cui è partito il volo. Gli investigatori stanno verificando anche l’eventuale possesso della cittadinanza italiana. La famiglia sarebbe nota negli ambienti finanziari internazionali.

I tre feriti, tutti di nazionalità straniera, sono stati soccorsi e trasportati in ospedale. Le loro condizioni non sono state al momento rese note.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e i mezzi del 118, oltre agli operatori specializzati per la messa in sicurezza dell’area. Le autorità hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità o guasti tecnici.

Il luogo dell’impatto si trova nella frazione di Solcio, nel comune di Lesa, una zona residenziale affacciata sulla sponda piemontese del Lago Maggiore.