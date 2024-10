Si sono aperti alle 7 i seggi per la consultazione elettorale di oggi e domani. Si vota per il rinnovo di 1.192 amministrazioni comunali, per le suppletive della Camera e per le regionali in Calabria. Sono 12.147.040 gli elettori chiamati alle urne, distribuiti in 14.505 sezioni. Oggi i seggi rimarranno aperti fino alle 23, e domani dalle 7 alle 15.

In Sardegna saranno 98 i Comuni chiamati al voto per le elezioni amministrative nel prossimo fine settimana. Si tratta del 26% dei Comuni isolani. Tre di essi hanno più di 15mila abitanti, gli sfidanti potranno dunque andare al ballottaggio. Sono Olbia (60.154 abitanti), Carbonia (26.813) che è anche l'unico capoluogo di provincia, e Capoterra (22.477).